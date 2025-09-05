Başkan Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı ile toplandı

2025-09-05 17:34

Başkan Mesud Barzani, Paris’te Fransa Dışişleri Bakanı Jean Barrot ile bir araya geldi.

Başkan Barzani, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Paris'teki Andre Citroën Parkında Peşmerge Caddesi’nin açılışını gerçekleştirmek için gittiği Fransa’da Dışişleri Bakanı Barrot ile görüştü.

Ziyaret kapsamında Başkan Barzani’ye eşlik eden Erbil Valisi Xoşnaw, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Başkan Barzani’nin Paris ziyareti kapsamında bugün, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini aktardı.

Peşmerge Caddesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Başkan Barzani, Paris'te Peşmerge'nin adının bir sokağa verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Paris’te Peşmerge Caddesi’nin açılışının yapıldığı bu günü Kürdistan halkı için tarihi bir gün olarak nitelendiren Başkan Barzani, Fransa’nın tarih boyunca Kürdistan halkına karşı insani ve dostane bir tavır sergilediğini söyledi.