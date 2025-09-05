Başkan Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşecek

2025-09-05 16:26

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Başkan Mesud Barzani’nin bugün, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüşeceğini bildirdi.

Başkan Barzani, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Paris'teki Andre Citroën Parkında Peşmerge Caddesi’nin açılışını gerçekleştirmek için Fransa’ya gitti.

Ziyaret kapsamında Başkan Barzani’ye eşlik eden Erbil Valisi Xoşnaw, Kurdistan24’e açıklamada bulundu.

Vali Xoşnaw, Başkan Barzani’nin Paris ziyareti kapsamında bugün, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini aktardı.

Peşmerge Caddesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Başkan Barzani, Paris'te Peşmerge'nin adının bir sokağa verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Paris’te Peşmerge Caddesi’nin açılışının yapıldığı bu günü Kürdistan halkı için tarihi bir gün olarak nitelendiren Başkan Barzani, Fransa’nın tarih boyunca Kürdistan halkına karşı insani ve dostane bir tavır sergilediğini söyledi.

Konuşmasında Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'dan söz eden Başkan Barzani, “François Mitterrand, 1992'de beni karşılayan ilk Avrupa cumhurbaşkanıydı. Bu benim için bir gurur kaynağı. Kürdistan halkının kurbanları için gözyaşı döken ilk Avrupalı ​​kadın da François Mitterrand'ın eşi Danielle Mitterrand'dı. Bu tavırlarını asla unutmayacağız.” sözlerini sarf etti.

Peşmerge’nin rolünden söz eden Başkan Barzani, “Peşmerge, Irak savunma teşkilatının bir parçasıdır. Kürt gücü, Irak'ın tamamını savunmakta, ülkeyi ve dünyayı terörizmden koruyor. Bu kutsal görevi yerine getirmek büyük bir şeref ve gururdur.” açıklamasını yaptı.