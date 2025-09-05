Başkan Barzani ve Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

2025-09-05 17:50

Başkan Mesud Barzani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean Barrot, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaparak, birçok konuyu görüştü.

Başkan Barzani, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Paris'teki Andre Citroën Parkında Peşmerge Caddesi’nin açılışını gerçekleştirmek için gittiği Fransa’da Dışişleri Bakanı Barrot ile görüştü.

Kurdistan24 muhabirinin Paris’ten aktardığı bilgilere göre Irak-Kürdistan ilişkileri, bölgedeki siyasi süreç ve Irak'ta yaklaşan Parlamento seçimleri ele alındı. Terör örgütü DAİŞ tehdidi ve bununla mücadele de konuşulan diğer konular arasındaydı.

Başkan Barzani’nin görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki tarihi ilişkilere değindiğini aktaran muhabirimiz, Başkan Barzani’nin Fransa'nın Peşmerge ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destekten övgüyle söz ettiğini belirtti.

Bilgilere göre Fransa Dışişleri Bakanı da Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkilerin devamlılığına işaret ederek, Peşmerge'ye desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.