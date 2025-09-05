Ajgeyi: Peşmerge adının AB’nin dış politikasını şekillendiren bir ülkede yaşatılması önemli

2025-09-05 17:08

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Dilawer Ajgeyi, Peşmerge adının AB'nin dış politikasını şekillendiren veto yetkisine sahip bir ülkede yaşatılmasının önem taşıdığını söyledi.

Dilawer Ajgeyi, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Başkan Mesud Barzani’nin, Peşmerge Caddesi’nin açılışı için gittiği Paris'te Fransız yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmelerin bugün sona ereceğini belirterek, “Bu, Kürdistan Bölgesi'nin Fransa ve diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirecektir.” dedi.

Ajgeyi, görüşmelerde ikili ilişkiler, Kürdistan Bölgesi'nin Irak'la ilişkileri ve Kürdistan Bölgesi'nin bölgesel istikrardaki rolünün masaya yatırıldığını kaydetti.

Zor zamanlarda Kürdistan Bölgesi ile uluslararası barışı her zaman destekleyen Fransa ve Kürdistan arasında tarihi ilişkiler olduğunu vurgulayan Ajgeyi, “Fransa gibi bir ülkede Peşmerge Caddesi’nin açılması önemlidir, çünkü Fransa, Avrupa Birliğinin en güçlü ülkelerinden biridir ve Avrupa Birliğinin dış politikasında veto hakkına sahiptir.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Barzani’nin rolüne ilişkin Dilawer Ajgeyi, “Başkan Barzani için Kürt meselesi siyasetten daha önemli olduğundan, gerektiğinde Kürdistan'ın diğer parçalarını da desteklemiş ve bu durum Kürdistan'ın dört parçasının da onu Başkan olarak görmesine yol açmıştır.” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti AB Temsilcisi, ABD ile Irak arasında Irak'tan asker çekilmesine ilişkin varılan mutabakatın Avrupa ülkelerini kapsamadığını ve Peşmerge'ye destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.