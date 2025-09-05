İran ile UAEA yetkilileri Viyana'da görüşecek

2025-09-05 15:55

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin Viyana'da yeni iş birliği modelini belirlemek için bir araya geleceği bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, Tahran heyeti ile UAEA yetkilileri arasında yeni bir görüşme turunun başladığını duyurdu.

Necefi, görüşmenin, Parlamento tarafından onaylanan ve UAEA ile iş birliğini geçici olarak durdurmayı öngören yasa çerçevesinde yeni koşullar altındaki iş birliğinin tanımlanması amacıyla yapılacağını belirtti.

Rıza Necefi, "Bu görüşmeler, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki 'yeni iş birliği modelini' belirleyecek ve uzmanlar düzeyinde gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

İran Parlamentosunun 26 Haziran'da kabul edip Anayasayı Koruyucular Konseyinin de onayladığı yasa, hükümeti UAEA ile iş birliğini durdurmaya, denetçilerin girişini yasaklamaya zorlamış ve yalnızca İran'ın nükleer hakları tanınıp güvenlik garantileri sağlandığında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin onayıyla yürürlükten kalkacak şekilde düzenlenmişti.

Bu kapsamda yeni yasa çerçevesinde İran, UAEA ile yeni "iş birliği modeli" konusunda görüşmeler yapıyor.