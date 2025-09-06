Türkiye'ye 45 ton Akre sumağı ihraç edildi

Kürdistan Bölgesi'den Türkiye'ye sumak ihracatı

15 saat önce

Kürdistan Bölgesi'nden 45 ton Akre sumağı Türkiye'ye ihraç edildi.

Tüccar Mesud Muhammed Ali, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, 45 ton sumağın Türkiye'ye ihraç edildiğini belirterek, "İhracatı yapılan sumağın kilosu 5 bin ila 7 bin 500 dinar." dedi.

"Sumağın yurt dışına ihraç edilmesi çiftçiler için çok faydalıdır." diyen Muhammed Ali, "Bölgemizdeki çiftçiler, iyi bir fiyatı ve iyi bir pazarı olduğu için sumağa özel bir ilgi göstermektedir." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali, İbrahim Halil Kapısı ve Erbil Uluslararası Havalimanında yerli ürünlerin ihracatına verdiği destekten dolayı Kürdistan Bölgesi Başbakanı'na teşekkür etti.

Tüccar Sirwan ise Çin, Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, İran, Türkiye ve Ürdün başta olmak üzere birçok Avrupa ve Asya ülkesine sumak ihraç ettiklerini belirterek, bu yıl Zebar sumağının büyük talep gördüğünü de sözlerine ekledi.

Sirwan, "Çin'e 180 kilogram, Hollanda'ya 500 kilogram, Almanya'ya 180 kilogram, Norveç'e 80 kilogram, İsveç ve Danimarka'ya 78 kilogram, Türkiye'ye 280 kilogram ve İran'a 190 kilogram sumak ihraç ettim." dedi.