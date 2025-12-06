Başkan Barzani: Diyalog ve anlayış her zaman savaş ve çatışmadan daha iyidir

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, barış sürecine ilişkin, “Tüm tarafların geçmişin hatalarından ders çıkarması, her türlü zorluk ve gelişmeye taze bir nefesle, berrak bir bakış açısıyla, inanç ve umutla karşılık vermesi gerek.” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Bakırköy'de bulunan Cem Karaca Kültür Merkezi'nde “Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı” düzenledi.

İki gün sürecek konferansın ilk gününde Başkan Mesud Barzani’nin mesajı, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Emine Zikri tarafından okundu.

Konferans düzenleyicilerine teşekkür eden Başkan Barzani, Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'nın sonuç ve tavsiyelerinin barış sürecine, sorunların çözümüne ve yeni dönemin ihtiyaçlarına hizmet etmesi temennisinde bulundu.

Bölge ve tüm dünyanın hassas bir dönemden geçtiğine işaret eden Başkan Barzani, bütün okların, bölge halkları için zorluklarla dolu ya da barış, güvenlik, gururlu, müreffeh ve huzurlu bir yaşam için yeni fırsatlarla dolu yeni bir başlangıca yönelik olduğu görüşünü sundu.

Başkan Barzani, “Tüm tarafların geçmişin hatalarından ders çıkarması, her türlü zorluk ve gelişmeye taze bir nefesle, berrak bir bakış açısıyla, inanç ve umutla karşılık vermesi gerek.” ifadesini kullandı.

“Diyalog ve anlayış her zaman savaş ve çatışmadan daha iyidir.” diyen Başkan Barzani, insanlığın diyalog ve barıştan yararlanabileceğini savundu.

Başkan Barzani, mesajının devamında şu sözlere yer verdi:

“Türk hükümetini, Sayın Erdoğan'ı, Sayın Öcalan'ı ve barış sürecine, çözüme ve müzakerelere fırsat veren herkesi tebrik etmek istiyorum. Ben kendi adıma, bölgemiz halklarının kardeşliğini ve bir arada yaşamasını güçlendirecek, barış sürecine hizmet edecek her türlü çabayı destekliyorum.”