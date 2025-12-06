Irak'ın ekonomik çöküşün eşiğinde olduğu uyarısı yapıldı

2 saat önce

Irak’ın sadece geçici bir mali krizle ya da maaş gecikmeleriyle karşı karşıya olmadığı, aynı zamanda ülkenin çöküşüne doğru giden büyük bir tehditle de karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Irak Stratejik Araştırmalar Merkezi, hazırladığı son raporunda sert uyarılarda bulundu.

Rapora göre Irak, sadece geçici bir mali krizle ya da maaş gecikmeleriyle karşı karşıya değil, aynı zamanda ülkenin çöküşüne doğru giden büyük bir tehditle de karşı karşıya.

Iraklıların on yıllardır alışkın olduğu "devlet her şeyi sağlar" toplumsal sözleşmesi, hızlı nüfus artışı, altyapının tahribi, eğitim ve sağlık sektöründeki gerileme ve kurumsal yolsuzluk gibi gerekçelerle sona eriyor.

Raporda, Iraklı karar alıcıların şu anda belirleyici “Çöküş Yönetimi (Mevcut Politika) ve Ekonomik sözleşmenin yeniden yazılması (radikal reform)” seçeneklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

- Çöküş Yönetimi (Mevcut Politika): Bu, hoşnutsuzluğu azaltmak için istihdamı artırmayı, borçlanmayı ve para basmayı içeren kolay yoldur.

Raporda, bu yolun yalnızca "geçici bir istikrar" olduğu, ancak sonucun dinarın değer kaybetmesi, enflasyon ve gelecekte hizmetlerin tamamen yok olması olacağı konusunda uyarı yapıldı.

- Ekonomik sözleşmenin yeniden yazılması (radikal reform): Bu, kamu harcamalarının kısılmasını, bütçelerin yatırıma yönlendirilmesini, vergi reformunun yapılmasını ve özel sektörün güçlendirilmesini gerektiren zor yoldur.

"Zaman Irak'ın çıkarına değil" uyarısı yapılan raporda, hakları koruma bahanesiyle reformları geciktirmenin aslında tarihi fırsatların heba edilmesi olduğu uyarısı yapıldı.

Raporun sonunda, "Petrol ekonomisine dayalı bir gelecek mi istiyoruz, yoksa yolsuz yetkililerin hesap verdiği ve gelecek neslin korunduğu üretken bir ekonomi mi?" sorusuna yer verildi.