CHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisinin ilk toplantısında, 18 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK)üyeleri belirlendi.
CHP’nin 28-29-30 Kasım'da düzenlediği 39’uncu Olağan Kurultayı'nda seçilen 80 kişilik (Parti Meclisi) PM, tüzük gereği bugün ilk toplantısını yaptı.
PM üyeleri Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 11.00’de parti genel merkezinde bir araya geldi.
Özel'in, 39. Olağan Kurultay'da seçilen PM üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği ilk toplantı 2 saat sürdü.
Toplantıda, MYK üyeleri belirlendi.
MYK listesi şöyle oldu:
1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi
8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu
10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil
16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre