Irak bu yıl sekiz tondan fazla altın satın aldı

3 saat önce

Irak'ın 2025 yılında sekiz tondan fazla altın satın aldığı ve altın rezervinin 170 tonu aştığı açıklandı.

Dünya Altın Konseyi, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü (bugün) son istatistiklerini yayınladı.

Buna göre Irak, Ağustos 2025'e kadar 8,2 ton altın satın alarak altın rezervini 170,9 tona çıkardı.

Irak’ın, mart ayında 1 ton, haziran ayında 1,6 ton, temmuz ayında 3,1 ton, ağustos ayında ise 2,5 ton altın satın aldığı belirtildi.

Dünya Altın Konseyi, Irak'ın Suudi Arabistan, Lübnan ve Cezayir'den sonra altın rezervlerine sahip dördüncü büyük Arap ülkesi olduğunu da aktardı.