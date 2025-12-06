Tom Barrack: Irak'ı kendi ellerimizle İran'a sunduk

1 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin Irak'taki stratejik hatalarını ifşa ederek, önceki Beyaz Saray yönetimlerinin politikalarını hedef aldı.

The National'a verdiği özel röportajda Tom Barrack, önceki ABD yönetiminin politikaları İran'ın bölgedeki konumunu güçlendirdiğini belirterek, Irak'ta "bir güç boşluğunun" yaratılmasının, Tahran'a bu boşluğu doldurması için altın bir fırsat sunduğunu söyledi.

Irak siyasi sistemiyle ilgili Tom Barrack, “Parlamentoda İran yanlısı milislerin daha fazla nüfuz ve hegemonya kazanmasına yol açan büyük bir hata yaptık.” dedi.

Tom Barrack, konuşmasının bir başka bölümünde ise Irak Hükümetinin içinde bulunduğu durumu, ABD'nin ders çıkarması gereken başarısız bir örnek olarak nitelendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’ye ilişkin ise Barrack, “Sudani tecrübeli bir adam, ancak hiçbir yetkisi yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Sudani’nin yetkisizliğini, Parlamentodaki Haşdi Şabi güçlerinin ve temsilcilerinin hakimiyetine bağlayarak, bunların "siyasi sürece engel oluşturduğu ve Sudani’nin etkili bir koalisyon kurmasını engellediğini" söyledi.

Tom Barrack, “Washington, 20 yıldır Irak'a trilyonlarca dolar harcadı. Ama sonuç iyi olmadı. Şimdi sorunu çözmesi zor.” ifadelerini kullandı.