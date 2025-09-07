Kanlı Ay tutulması gerçekleşecek: Kürdistan Bölgesi'nden de görülebilecek

18 saat önce

Bu gece gerçekleşmesi beklenen kanlı Ay tutulması Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın yanı sıra birçok Orta Doğu ülkesinden görülecek.

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği yılın en önemli gök olaylarından biri için geri sayım başladı. Son 3 yılın en uzun Ay tutulması olarak kayıtlara geçecek Kanlı Ay tutulması, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın yanı sıra birçok Orta Doğu ülkesinden milyonlarca kişi tarafından izlenmek isteniyor.

Astronomi tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Kanlı Ay tutulması, bu yıl özel bir anlam taşıyor. Çünkü bu tutulma, son 3 yılın en uzun sürecek Ay tutulması olacak.

Kanlı Ay tutulması 7-8 Eylül gecesi gökyüzünde izlenebilecek.

Kürdistan Astronomi Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre tutulma, saat 9.11'den başlayarak yaklaşık 12.00'ye kadar farklı evrelerle devam edecek.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika sürecek bu eşsiz gök olayı, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak.