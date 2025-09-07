Politika

Bağdat'ta çıkan silahlı kavgada 2'si polis 4 kişi hayatını kaybetti

Irak silahlı kavga Bağdat

Irak İçişleri Bakanlığı, cumartesi akşamı Bağdat'ın doğusunda çıkan silahlı kavgada 2'si polis 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı 7 Eylül Pazar günü yaptığı açıklamada, Bağdat'ın Saada bölgesinde kavga yaşandığını bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ve güvenlik ekipleri, müdahalede bulundu.

Olayda 2'si polis 4 kişi hayatını kaybederken, 5 polis de yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, çatışmanın nedenini açıklamazken, suçluların ve çatışmayı kışkırtanların görmezden gelinmeyeceğini vurguladı.

 
Kurdistan24 ,
