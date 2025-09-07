Bağdat'ta çıkan silahlı kavgada 2'si polis 4 kişi hayatını kaybetti
Irak İçişleri Bakanlığı, cumartesi akşamı Bağdat'ın doğusunda çıkan silahlı kavgada 2'si polis 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Irak İçişleri Bakanlığı 7 Eylül Pazar günü yaptığı açıklamada, Bağdat'ın Saada bölgesinde kavga yaşandığını bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ve güvenlik ekipleri, müdahalede bulundu.
Olayda 2'si polis 4 kişi hayatını kaybederken, 5 polis de yaralandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, çatışmanın nedenini açıklamazken, suçluların ve çatışmayı kışkırtanların görmezden gelinmeyeceğini vurguladı.