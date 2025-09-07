Ayşegül Doğan: Komisyon tek başına sorunları çözemez

16 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, barış süreciyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) oluşturulan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, bir asırlık Kürt sorununu tek başına çözemeyeceğini, ancak çözüm için "yol açabileceğini" söyledi.

Dün (6 Eylül Cumartesi günü) Mülkiyeliler Birliği'nde “Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde Hukuki Gereklilikler” konulu atölye DEM Parti tarafından gerçekleştirildi.

Çok sayıda milletvekili, akademisyen ve hukukçunun katıldığı atölyede, yeni bir çözüm sürecini başlatmak için atılması gereken adımlar tartışıldı.

Atölye kapsamında düzenlenen panelde DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Mecliste kurulan Komisyon hakkındaki tutumunu dile getirerek bir konuşma yaptı.

Komisyonun kurulmasını, Türkiye vatandaşlarının yüzde 90'ından fazlasını temsil etmesi nedeniyle önemli bir adım olarak gördüklerini belirten Doğan, "51 kişiden oluşan bir komisyonun Kürt sorununun çözümü önündeki engelleri tek başına kaldırabileceğine inanmamalıyız. Bu komisyon temel sorunları çözemez, ancak çözüme giden yolu açabilir." dedi.

DEM Partisi Sözcüsü, komisyonun yaklaşımını sert bir dille eleştirerek, "Komisyonun adında kardeşlik kelimesi geçiyor, ancak uygulamada annelerin anadillerinde konuşmasına izin vermiyorlar. Bu, sessiz kardeş istedikleri anlamına geliyor." diye konuştu.

Ayşegül Doğan, Kürt sorununun bir güvenlik sorunu veya terör sorunu olmadığını, yüzyıllardır süregelen temel bir sorun olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan ayrıca komisyonun "eksikliklerine" dikkat çekerek, henüz net bir yol haritasının çizilmediğini belirterek, "Hukuki güvencelerin verilmesi süreç için çok önemli." dedi.