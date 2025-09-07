Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

16 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'deki depreme ilişkin detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde saat 12.35'te kaydedildi.

Depremin derinliği 7,72 km olarak belirlendi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paltformu X hesabından yaptığı açıklamada, çevre illerden de hissedilen depremle ilgili, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını açıkladı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.