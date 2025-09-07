Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'deki depreme ilişkin detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde paylaşıldı.
Paylaşılan bilgilere göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde saat 12.35'te kaydedildi.
Depremin derinliği 7,72 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 7, 2025
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:12:35:09 TSİ
Enlem:39.17528 N
Boylam:28.16556 E
Derinlik:7.72 km
Detay:https://t.co/k6Tal0yVL9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paltformu X hesabından yaptığı açıklamada, çevre illerden de hissedilen depremle ilgili, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını açıkladı.
Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 7, 2025
Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/S6B009nC4g