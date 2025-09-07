Erbil'de 6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı düzenlenecek

15 saat önce

Başkent Erbil'de 6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı 9-12 Eylül tarihleri ​​arasında düzenlenecek.

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu Sözcüsü Bergeşt Akreyi, 7 Eylül Pazar günü Kurdistan24'e yaptığı özel açıklamada, "6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı 9-12 Eylül tarihleri ​​arasında başkent Erbil'de düzenlenecek. Fuar, Irak'ın en büyük gayrimenkul yatırım fuarlarından biri olarak kabul ediliyor." dedi.

Fuara 16 farklı ülkeden yaklaşık 280 firmanın katılacağını belirten Akreyi, "Türkiye, İran, Umman Sultanlığı, BAE, Yunanistan, Katar, Lübnan, Almanya, Suudi Arabistan, Çin, İtalya ve İspanya fuara katılan ülkeler arasındadır." ifadesini kullandı.

Dört gün sürecek fuarın kapıları, 10:00 - 18:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Farın, yerli ve yabancı şirketlere mutabakat zaptı ve ortak anlaşma imzalamaları için iyi bir fırsat sunacağını dile getiren Bergeşt Akreyi, "Ayrıca, şirketlerin projelerini sergilemeleri ve vatandaşların bu projelerden konut satın alabilmeleri için bir fırsat olacak. Fuarlar aynı zamanda iş arayanların katılımcı firmalara özgeçmişlerini sunarak iş bulmaları için de bir fırsattır." diye konuştu.