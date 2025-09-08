ABD Ticaret Odası: Kürdistan Bölgesi ekonomisinin çeşitlenmesine katkı sağlıyoruz

17 saat önce

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Steve Lutes, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin Kürdistan Bölgesi ekonomisini çeşitlendirmeyi hedeflediğini ve bu konuda ABD şirketlerinin iş birliği yapacağını söyledi.

ABD Ticaret Odasından bir heyet Başkent Erbil'de temaslarda bulunuyor.

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Steve Lutes, 7 Eylül 2025 Pazar günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, heyetlerinin 30'dan fazla şirket temsilcisinden oluştuğunu ve Kürdistan Bölgesi'nde çeşitli alanlarda yatırım yapmayı amaçladıklarını ifade etti."Biz sadece yetkililerden fırsatlar duymak için burada değiliz." diyen Lutes, "İş adamlarıyla görüşmek, ABD şirketleri için yeni ortaklar bulmak ve nihayetinde Kürdistan Bölgesi ile daha fazla ticaret ve yatırım yapmak istiyoruz." dedi.

Ekonomiyi çeşitlendirme konusuna da değinen Lutes, "Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi ekonomisini çeşitlendirmeyi hedefliyor. ABD şirketlerinin bu fırsatlardan yararlanarak Kürdistan Bölgesi ekonomisinin çeşitlendirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyorum." sözlerini kullandı.