Uluslararası İstikrar Gücü'nün 2026'da Gazze'ye konuşlandırılması planlanıyor

3 saat önce

Birleşmiş Milletlerin (BM) kararıyla uluslararası birliklerin önümüzdeki ay Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanıyor, ancak Hamas'ın silahsızlandırılması mekanizması hala belirsizliğini koruyor.

Reuters’e konuşan ve adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, BM yetkisiyle görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) gelecek ay gibi erken bir tarihte Gazze Şeridi'ne konuşlandırılabileceğini açıkladı.

Çok uluslu gücün Hamas'la savaşmayacağını belirten yetkililer, çok sayıda ülkenin ISF'ye katkı sağlamak istediğini ve ABD'nin halihazırda uluslararası gücün büyüklüğü, yapısı, konuşlanacağı yerler, eğitimi ve angajman kuralları üzerinde çalıştığını söyledi.

Yetkililer, ISF'in başına ABD'li bir generalin getirilmesinin değerlendirildiğini fakat henüz bu konuda bir karar alınmadığını da kaydetti.

Trump'ın barış planına göre ISF, Gazze'de İsrail'in kontrolündeki alana konuşlandırılacak. Plan çerçevesinde ISF kontrolü ve istikrarı tesis ettikçe İsrail birlikleri, anlaşma şartlarının karşılanmasına bağlı olarak kademeli bir şekilde geri çekilmeye başlayacak.

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da kabul ettiği bir karar tasarısı ile ISF'nin kurulması için yetki vermişti. Bu çerçevede yeni eğitilmiş ve güvenlik kontrollerinden geçirilmiş Filistinli polislerle birlikte çalışacak çok uluslu gücün, "Gazze Şeridi'ni askerden arındırma, askeri, terör ve saldırı amaçlı altyapıyı imha etme ve yeniden inşasını önleme ve devlet harici tüm silahlı gruplara ait silahların kalıcı olarak devre dışı bırakılmasını sağlamak" yoluyla güvenliği tesis etmesi öngörülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada ISF'nin kurulması ve Gazze'nin yeniden inşasında önemli rol alacak Barış Kurulu'nda görev alacak dünya liderlerine ilişkin duyurunun önümüzdeki yılın başlarında yapılacağını söylemişti.