Yılın son faiz kararı açıklandı: İndirime gidildi

2 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın son toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekti.

TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen yılın son PPK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yayımlanan duyuruda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 150 baz puan düşürülerek yüzde 38 olarak belirlendiği açıklandı.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.

"Enflasyon beklentilerinde iyileşme var"

Karar metninde, kasım ayında tüketici enflasyonunun gıda fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle beklenenden düşük gerçekleştiği vurgulandı. Enflasyonun ana eğiliminin eylül ayındaki artışın ardından ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilediğine dikkat çekildi.

Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."

Sıkı para politikası mesajı

Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. Kurul, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir." denildi.