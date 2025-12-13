Suriye’de bir düğünde patlama: Onlarca yaralı

5 saat önce

Suriye’de bir düğünde meydana gelen patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye’nin güneyindeki Dera ilinin Abidin köyünde düğün sırasında bir patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

Haberde, düğün sırasında aralarında çocukların da yer aldığı 33 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Dera Ulusal Hastanesi Müdürü Dr. Nizar Reşdan, patlamanın ardından yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Dera Sağlık Müdürü Ziyad el-Mehamid ise “Yaralılar arasında çocuklar da bulunuyor; yaralılardan 19’u Dera Ulusal Hastanesine, altısı Tefas Ulusal Hastanesine ve sekizi Şacara Sağlık Merkezine kaldırıldı.” dedi.

Yaralıların durumunu yakından takip ettiklerini kaydeden Mehamid, tıbbi gerekliliklerin tamamının temin edilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Öte yandan güvenlik güçleri, söz konusu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.