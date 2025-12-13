Kürdistan Bölgesi toprakları mayınlardan temizleniyor

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi'ndeki mayınlı 779 kilometrekarelik alanın 576 kilometrekarelik kısmı temizlenmiş durumda, oysa Ottawa Sözleşmesi'ne göre Irak'ın 2018 yılında tamamen mayın ve patlayıcılardan temizlenmesi gerekiyordu.

Kürdistan Bölgesi'ndeki mayınlı 779 kilometrekarelik alanın 576 kilometrekarelik kısmı bugüne kadar temizlenmiş olup, mayın ve patlayıcılar nedeniyle 13 bin 600 kişi hayatını kaybetmiştir.

Mayın ve patlayıcılardan temizlenen bölge halkı, topraklarında artık rahatça ekin ekip, çalışabildiklerini belirtirken, birçok çobanın bu patlayıcılar nedeniyle öldüğünü anımsattı.

Duhok Mayın İşleri Müdürlüğü Başkanı Abdulaziz Muhammed Salih, mayınları "gizli bir düşman" olarak nitelendirdi.

Muhammed Salih, "Personeller evlerinden çıktıkları her an fedakarlıkla çalışırlar. Ekiplerimizle mayın sahalarını her gün ve aralıksız temizliyoruz." dedi.

Kürdistan Bölgesi Mayın İşleri Genel Müdürü Cebar Mustafa ise “Irak'ın tamamının 2018 yılına kadar mayınlardan ve mayın kalıntılarından temizlenmesi gerekiyordu, ancak bunu başaramadılar ve süreyi 10 yıl daha uzatarak 2028'e kadar ertelediler. Şu anda Irak'ta, Ottawa Anlaşması'nın başkanlığında Kürdistan Bölgesi ve Irak'a bir uzatma memorandumunu sunmak üzere bir programımız var.” diye konuştu.

Söz konusu mayınlar, Bass rejimi döneminde Kürt vatandaşların engellenmesi ve öldürülmesi amacıyla 1980’li yıllarda Kürdistan Bölgesi’nin büyük bir kısmına döşenmiştir.

Mayınlara karşı savaş, bir ülkenin düşmanına karşı savaştan farksızdır; çünkü Kürdistan Bölgesi'nde binlerce vatandaş mayın ve patlayıcılar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Binlerce vatandaş ve çiftçi döşenen bu mayınlar nedeniyle topraklarından mahrum.