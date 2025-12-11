DNO, Tawke sahasında yeni petrol kuyuları açıyor

3 saat önce

Norveçli petrol şirketi DNO, Kürdistan Bölgesi'ndeki Tawke petrol sahasındaki faaliyetlerini genişletiyor ve buradaki yatırım 500 milyon varili aşmış durumda.

DNO’nun resmi hesabından 11 Aralık 2025 Perşembe günü yapılan açıklamada, iki buçuk yıllık bir sondaj durdurma sürecinin ardından, önümüzdeki hafta Duhok eyaletindeki Tawkey sahasında sekiz yeni petrol kuyusu açılacağı belirtildi.

Söz konusu sekiz kuyunun 2026 yılında tamamlanmasının planlanacağı kaydedilen açıklamada, kuyuların faaliyete geçmesiyle üretim kapasitesinin %25 oranında, günde 100 bin varil daha artıracağı bildirildi.

DNO CEO’su Bijan Mossavar-Rahmani, 2023 yılından bu yana, Kürdistan'ın petrol ihracatının askıya alınmasıyla birlikte, petrol sahalarında yeni petrol kuyularının açılmasının durdurulduğunu anımsatarak, şu sözleri sarf etti:

“Şu anda günde 80 bin varil petrol üretiyoruz, ancak Tawke petrol sahasındaki yirmi yıllık deneyimimizle, bu petrol sahasının karmaşık depolarındaki üretim kapasitesini büyük ölçüde artırabileceğimiz konusunda iyimseriz.”