Kur’an-ı Kerim’in 604 sayfası tespihe nakşedildi

7 dakika önce

İstanbul’da bir tespih ustası, 14 ayda Kur’an-ı Kerim’in 604 sayfasını ve 36 sayfa hatim ile duaları tespihe nakşetti.

İHA’da yer alan habere göre tespih ustaları Arda İşler ve Sinan Demiral, 14 ay boyunca 8 kişiyle çalışarak, Kur’an-ı Kerim’in 604 sayfasını, 36 sayfada hatim ve duaları 925 ayar gümüş kaplama olarak devasa tespih habbelerine işledi.

328 bin harfin işlendiği tespih, Allah lafzı şekline getirildi ve tablo olarak ilk kez Adana’da bu sene 4’üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı’nda görücüye çıkartıldı.

Eserlerini Dubai, Katar ve İngiltere’de de sergilemeyi isteyen ustalar, Louvre Müzesi’ne eseri taktim etmeyi hayal ettiklerini söyledi.