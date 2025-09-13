Kerkük'te katliam gibi kaza: Ölü ve yararlılar var

55 dakika önce

Kerkük’te bugün meydana gelen feci trafik kazasında, dört kişi hayatını kaybederken, beş kişi de yaralandı.

Bugün (13 Eylül 2025 Cumartesi günü) sabah saatlerinde Kerkük’ün şehir merkezindeki çarşı yakınlarında katliam gibi bir kaza meydana geldi.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre bir Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran tırların şoförüne çarptı.

Katliam gibi kazada dört kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.

Muhabirimiz, otomobilde biri sürücü, beşi yolcu olmak üzere altı kişinin bulunduğunu belirterek, sürücü hariç araçta bulunanların tamamının öğrenci olduğunu ve sınava yetişmeye çalıştığını söyledi.

Kerkük Trafik Polisi Sözcüsü Amir Neriman, K24’e verdiği bilgilerde, tırlardan birinin arızalandığı, diğerlerinin de ona yardım etmek amacıyla yol kenarına park ettiğini kaydederken, hız sınırını aşan otomobilin yol kenarındaki 3 tır şoförüne çarptığını, daha sonra da tırlardan birinin altına girdiğini söyledi.

Kerkük’teki Azadi Hastanesinden edindiği bilgileri de aktaran muhabirimiz, yaralılardan Abdullah Asi Teyfur (22) ve Zekeriya Hadi Teyfur’un (23) durumunu kritik olduğunu söyledi.

Bilgilere göre Usame Tarık (24), Yusuf Umed Letif (20), Sen'an Habib Salih (45) ve Said Reşid Muhammed (67) söz konusu kazada yaşamını yitirdi.