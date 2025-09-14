Gazze'deki Sağlık Bakanlığından tıbbi malzeme eksikliği uyarısı

48 dakika önce

İsrail'in abluka altında tuttuğu bölgedeki hastanelere hayati öneme sahip tıbbi malzemelerin ve solüsyonların acilen tedarik edilmesi çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren hastanelerdeki laboratuvar birimleri ve kan bankalarında, hayati öneme sahip testler için gerekli solüsyon ve malzemelerde ciddi şekilde eksiklik yaşandığı vurgulandı.

Kan elektrolit testi, tam kan sayımı (CBC), virüs testleri için gerekli solüsyonların bulunmadığı, bu nedenle hasta ve yaralıların sağlık kontrollerinin yapılamadığı aktarıldı.

Bakanlığın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla gerekli sağlık malzemelerinin tedariki için çalıştığı, bu malzemelerin şu anda işgal altındaki Batı Şeria'daki DSÖ'nün depolarında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, laboratuvar malzemelerinin bölgeye girişi ve hastanelerdeki kan bankalarına güvenli şekilde ulaşması için ilgili makamların acilen devreye girmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada ise İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikasının yol açtığı kıtlık ve yetersiz beslenmenin yayılması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kan stoklarının kritik düzeyde azaldığı uyarısında bulunmuştu.