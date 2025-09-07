Balıkesir'de 4 şiddetinde deprem

8 saat önce

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin detaylar a Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden paylaşıldı.

Deprem, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.08’de Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin yerin 9.62 km derinlikte yaşandığı aktarıldı.

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 büyüklüğünde, 12.41'de ise 4.1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. Deprem çevre illerden de hissedilmişti.