Başkan Barzani ABD’den gelen Süryani heyetle görüştü

5 saat önce

Başkan Mesud Barzani, ABD'den gelen Süryani şahsiyetlerle, bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü (bugün), Başkan Barzani’nin ABD'den gelen Süryani Adalet Vakfı Başkanı Sam Dermo başkanlığındaki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Süryaniler ile Kürdistan halkı arasındaki kadim ilişkilere değinilen görüşmede Başkan Barzani, Süryani toplumunun ve Kürdistan'daki diğer tüm toplumların bu ülkenin yerli halkı olduğunu ve kaderlerinin iç içe geçtiğini belirterek, hem geçmişte hem de gelecekte özgürce ve refah içinde bir arada yaşayacaklarını vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm kurumların, yerinden edilmiş ve halen Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan tüm mültecilerle iş birliği yapıp, destek sağlayacağını kaydeden Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nde varlıklarını, bekalarını, barışlarını, istikrarlarını ve aydınlık geleceklerini hissetmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Konuk heyet, Başkan Barzani ile görüşmekten ve Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, artık ülkelerinde ve akrabalarının yanında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, kendilerini Kürdistan Bölgesi halkından ayrı görmediklerini ifade etti.