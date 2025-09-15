Katar Emiri: İsrail'in kan dökme arzusuna karşı somut adımlar atılmalı

4 saat önce

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail Hükümetinin kan dökme arzusuna karşı somut adımlar atılması gerektiğini belirtirken, İsrail’in saldırganlığı karşısında birlik içinde hareket edilmesine vurgu yaptı.

Katar Emiri, İsrail’in Doha’da Hamas üyelerini hedef alan saldırısının ardından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, ülkesinin egemenliğini korumakta kararlı olduğunu bildirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının "soykırıma dönüştüğünü" söyleyen Katar Emiri, Tel Aviv yönetimini müzakereleri bilinçli şekilde sabote etmekle suçlayarak, "İsrail Hükümetinin kan dökme arzusuna karşı somut adımlar atılması gerekiyor." dedi.

Şeyh Temim, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir "imha savaşı"na dönüştüğünün altını çizen Katar Emiri, ülkesinin başkenti Doha'nın da Hamas liderlerine yönelik hain bir saldırıya maruz kaldığını hatırlatarak, İsrail saldırısı gerçekleştiğinde, Hamas heyetinin Katar ve Mısır'dan aldığı ABD teklifini değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

Katar Emiri, "İsrail, Hamas'ın siyasi liderliğini öldürmek istiyorsa, neden onunla müzakere ediyor? Müzakereleri engellemek istiyor. Müzakere eden bir tarafı ısrarla ve sistematik bir şekilde hedef alan herkes, müzakereleri engellemek için çalışıyor demektir" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Hükümetini ırkçı ve aşırı sağcı politikalarla "terör estirmekle" suçlayan Şeyh Temim, “Katar’ın başkentinde gerçekleşen bu saldırı sadece ülkemizi değil, tüm bölgenin güvenliğini hedef almıştır. İsrail’in saldırısı savaş suçu niteliğinde ve Arap dünyasını hedef alıyor. Biz, egemenliğimizi savunmak için gerekli olan her adımı atacağız.” dedi.

İsrail’in "Arap dünyasında nüfuz kurma" hayalinin tehlikeli bir hayal olduğunu dile getiren Emir, “ (İsrail Başbakanı) Netanyahu, bölgenin İsrail'in nüfuz alanı haline gelmesini hayal ediyor ancak bu büyük bir yanılsama ve bu planlar gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

Arap Barış Girişimi’ne de değinen Katar Emiri, “Eğer İsrail bu girişimi kabul etmiş olsaydı, bölge sayısız trajediden kurtulmuş olacaktı.” şeklinde konuştu.

Doha'daki saldırıyı "saldırgan, hain ve korkakça” diye nitelendiren Emir Temim, “Vatandaşlarımızın yanı sıra tüm dünya bu terör saldırısından şok oldu. Başkentimizde, Hamas liderlerinin aileleriyle birlikte bulunduğu sivil bir konut açıkça hedef alındı.” dedi.

Katar Emiri, “Bu savaş artık sadece Gazze’ye karşı değil, tüm Arap dünyasına karşı yürütülüyor. İsrail’in saldırganlığı karşısında birlik içinde hareket etmeliyiz.” çağrısında bulundu.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere işaret eden Emir Temim, İsrail’in ülkeyi bölmeye çalıştığını ancak bu planların asla hayata geçmeyeceğini söyledi.