Marco Rubio: Hamas İsrail'i yok etmek istiyor

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek için arabuluculuk yapmaya devam etmesinden yana olduklarını belirtirken, Hamas var olduğu sürece istikrarın tesis edilemeyeceğini bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkeye resmi ziyarette bulunan Marco Rubio ile Batı Kudüs'te görüştüğü aktarıldı.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu ile Rubio arasındaki görüşmenin 3 saat sürmesinin planlandığı ifade edildi.

Marco Rubio, söz konusu görüşme kapsamında basına yaptığı açıklamada, Hamas'ın yok edilmesi ve Gazze'deki rehinelerin en kısa sürede iade edilmesi gerektiğini savunarak, Filistin Devletinin tanınmasının Hamas'a daha fazla cesaret vereceğini kaydetti.

Hamas’ın, İsrail devletini yıkmayı hedeflediğini söyleyen Bakan Rubio, Gazze'de rehin tutulan ve hayatını kaybeden İsraillilerin en kısa sürede geri gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Rubio, Hamas'ı yok ettikten sonra Gazze'de daha iyi bir durum yaratmayı konuşacaklarını belirterek, “Hamas silahlarını bırakmalıdır. 7 Ekim'de İsraillilere yönelik vahşi saldırıları gerçekleştirmeseydi, böyle bir gün yaşamazdık.” görüşünü paylaştı.

Körfez'deki müttefikleriyle güçlü bağlara sahip olduklarının altını çizen Rubio, İran'ın nükleer silahlarının ABD ve İsrail'i tehdit ettiğini savunarak, Donald Trump’ın, İran'a baskıyı arttıracağını vurguladı.

Katar'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek için arabuluculuk yapmaya devam etmesinden yana olduklarını da kaydeden Rubio, Hamas var olduğu sürece istikrarın tesis edilemeyeceğini ifade etti.