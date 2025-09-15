CHP kurultay davası ertelendi

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava 24 Ekim’e ertelendi.

İHA'nın haberine göre CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ve 21. Olağanüstü Kurultayının iptali istemiyle açılan davanın duruşması, 15 Eylül Pazartesi günü Ankara'da 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Davacı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut yönetimin görevden alınarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki kurulların geri getirilmesini talep etti.

Üregen, kurultay sürecine hile karıştığını öne sürerek, CHP yönetimini “organize suç” faaliyetleriyle suçladı. Bu ifadeler, salondaki CHP milletvekillerinin tepkisine yol açtı.

CHP avukatları ise suçlama ve taleplerin “hayal ürünü” olduğunu belirterek, siyasi partilerin iç işleyişine mahkemelerin müdahale edemeyeceğini vurguladı.

Mahkeme, davacıların tedbir talebini reddederek, 24 Ekim’e erteledi.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan davanın ileri bir tarihe ertelenmesi kararını beklediklerini belirtti.

Çağlar ayrıca, "Ara kararlar yerine getirildikten sonra devamı görülecek. Bu haliyle kurultayımızı yapacağız. Genel Başkan Yardımcımız, Parti sözcümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. Kurultayımızı yaptıktan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz, dosyada eksik var. Davanın ertelenmesi gerekiyordu." dedi.