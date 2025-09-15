Erdoğan ile Şaraa görüştü: 10 Mart'ta yapılan anlaşma gündeme geldi

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile görüşmesinde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) 10 Mart’ta Şam yönetimiyle imzalanan anlaşmaya uymasının önemli olduğunu belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Erdoğan ve Şaraa, bir araya geldi.

Türkiye İletişim Bakanlığından, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmede, Colani'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının "tarihi önemde olduğunu" ifade ettiği kaydedildi.

Görüşmede, Erdoğan'ın, "Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymasının önemli olduğunu" söylediği de aktarıldı.

Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.