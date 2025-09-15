Başbakan ​​Barzani, Peşmerge reformları konulu toplantıya başkanlık etti

3 saat önce

Tüm Peşmergelerin muhasebe ve finans açısından Peşmerge Bakanlığı bünyesinde tek bir muhasebe biriminde toplanması ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti Maliye Bakanlığının denetiminde olması kararlaştırıldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 15 Eylül 2025 Pazar günü yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur ​​Barzani, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesine yönelik tedbir ve adımların yanı sıra Peşmerge Bakanlığında yapılacak reformları görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantıya başkanlık etti.

Başbakan Barzani, Peşmerge reform sürecinde bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi takdir ederek, sürecin tamamlanarak başarıya ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan toplantıda, tüm Peşmerge unsurlarının, mali yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, muhasebe ve finans açısından Peşmerge Bakanlığı bünyesinde ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti Maliye Bakanlığının gözetiminde tek bir muhasebe birimine sahip olması için muhasebe birimlerinin birleştirilmesi ve Peşmerge güçlerinin kompozisyonunun ve dağılımının hükümet reformları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gibi reformları hızlandırmak için bir dizi önemli karar alındı.

Toplantının bir diğer konusu ise Peşmerge güçlerinin emeklilik işlemlerinin kolaylaştırılması oldu. Bu kapsamda Başbakan, ilgili taraflara işlemlerin hızlandırılması talimatını vererek, hukuki ve teknik aksaklıkların maaş ve hakların ödenmesine engel teşkil etmemesi gerektiğini vurguladı.

Anayasaya göre Peşmergelerin Irak savunma sisteminin bir parçası olduğu ve anayasal hakları ile mali haklarının bu çerçevede sağlanması gerektiği belirtilerek, federal hükümete, Peşmergelerin maaş ve mali haklarının Irak ordusundakilerle eşitlenmesi çağrısı yapıldı.