Brüksel Orkestrası'na eşlik eden müzisyenler: Amacımız Kürt sanat ve kültürünü Avrupaya tanıtmak

2 saat önce

Kürt sanat ve müzik tarihinde ilk kez Alan Arif ve Şerko Kaniwar isimli iki Kürt müzisyen Brüksel Filarmoni Senfoni Orkestrası'nda yer alacak.

Bu tarihi katılım, zengin Kürt sanat ve kültürünü Avrupa ve dünyaya tanıtmak için önemli bir adımdır.

İki Kürt sanatçı, 20 Eylül Cumartesi günü Avrupa saatiyle 20:00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek konsere hazırlık olarak 18 Eylül 2025 Perşembe günü Brüksel Orkestrası ile prova yaptı.

Alan Arif, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Amacımız, Kürt sanatı ve müziğinin mesajını Avrupalılara ve dünyaya iletmek. Biz Kürtler zengin bir sanat, kültür ve müziğe sahibiz." dedi.