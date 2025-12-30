KDP, Irak Parlamentosu başkan yardımcısı adayını değiştirdi

6 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Parlamentosu ikinci başkan yardımcılığı adaylığından Şaxewan Abdullah'ı çekerek, yerine KDP Parlamento Grubu Başkanı Farhad Atruşi'yi aday gösterdi.

K24 muhabiri Dilan Barzan’ın edindiği bilgilere göre KDP, Irak Parlamentosu ikinci başkan yardımcılığında aday değişikliğine gitti.

KDP'nin bu kararı, Irak Parlamentosundaki diğer siyasi parti liderleri ve yetkilileriyle yapılan bir dizi görüşme ve müzakerenin ardından alındı.

Farhad Atruşi'nin ikinci başkan yardımcılığına aday gösterilmesiyle boşalacak olan KDP Grup Başkanlığı görevine hangi milletvekilinin getirileceği ise henüz netlik kazanmadı.

K24 muhabiri, Parlamento oturumun başlaması için zillerin birkaç kez çaldığını ancak salona giren milletvekili sayısının az olduğunu, ikinci başkan yardımcısı seçimi için gereken yasal çoğunluğun henüz sağlanamadığını aktardı.

Irak Parlamentosu dün (29 Aralık Pazartesi), Heybet Halbusi'yi Parlamento Başkanı, Adnan Feyhan'ı ise Birinci Başkan Yardımcısı olarak seçmişti.

İkinci Başkan Yardımcılığı için yapılan iki tur oylamada ise KDP adayı Şaxewan Abdullah ile Helwest Hareketi adayı Rebwar Kerim yarışmış, ancak hiçbir aday seçilmek için gereken 166 oyu alamamıştı. Bu nedenle oturum bugüne kadar açık bırakılmıştı.