On yaşındaki kız çocuğu Süleymaniye'de konser verdi

2 saat önce

Kemanı etkileyici ve ustaca çalan on yaşındaki Derya Ruhi, Süleymaniye'de verdiği konserde marifetli parmaklarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Adından da anlaşılacağı gibi bir müzik, sanat ve yetenek deyası olan Derya Ruhi, Doğu Kürdistan'dan (Rojhilat) Süleymaniye kentine gelerek burada konser verdi.

Kurdistan24'e demeç veren Ruhi, "Kendimi çok iyi hissediyorum, çok iyi keman çaldığımı düşünüyorum. Süleymaniye'ye ilk gelişim. Şehri çok sevdim; hem güzel bir şehir hem de insanları çok iyi." sözlerini kullandı.

Darya'nın annesi Fahima Rahimi ise, "Kızım buraya davet edildi ve yıllarca süren sıkı çalışmasının meyvelerini yiyiyor." dedi.

Derya'nın öğretmeni Emin Gafari'ye teşekkürlerini ileten Fahima Gafari, " Darya'nın annesi ise, "Onu sahndede görmek bizim için harika bir an ve onun çalmasından mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.