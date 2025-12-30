Yerlikaya: Eş zamanlı DAİŞ operasyonlarında 357 şüpheli gözaltına alındı

5 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 21 ilde terör örgütü DAİŞ’e yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince DAİŞ’e 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Paylaşıma göre operasyon, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da yapıldı.

Bakan Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Sosyal medya paylaşımında görüntülere de yer veren Yerlikaya, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.