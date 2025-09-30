Hewraman müzik grubu Brüksel'de konser verdi; Amacımız Kürt kültürünü Avrupaya tanıtmak

3 saat önce

Hewraman Kürt Müzik Grubu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kürt kültürünü tanıtmak amacıyla konser verdi.

Grup yöneticisi Arad İmam Quli, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Tek amacımız Kürt kültürünü Avrupaya tanıtmak. Sanat, bir ulusun kültürünü tanıtmanın en iyi yoludur. Sanatı, farklı Kürt kültürlerini birbirine bağlayan ve Kürtleri dünyaya tanıtan bir köprü haline getirebiliriz." dedi.

Konser, Avrupalılar tarafından sıcak bir şekilde karşılanıkren dinleyicilere özgün Kürt müziğini daha yakından tanıma fırsatı sundu.

Belçikalı öğrenci Estelle Mauro, daha önce Kürt arkadaşlarıyla tanıştığını ve geziler yaptığını belirterek, Kürt müziği, yemekleri ve kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Konserin organizatörü Hiwa Gulami, amaçlarının insanlara konser vererek, özgün Kürt müziğinin keyfini çıkarmaları olduğunu belirtti.

Beş yıl önce kurulan Hewraman Kürt Müzik Grubu,ve farklı Avrupa şehirlerinde 100'den fazla konser verdi. Bu durum Avrupalıların Kürt sanatıyla daha yakından tanışmasına olanak sağlıyor.