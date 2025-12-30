Haci Omeran Sınır Kapısı ticari ve turistik geçişlere yeniden açıldı

7 saat önce

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün ticari ve turistik geçişlere kapatılan Haci Omeran Sınır Kapısı, yol temizleme çalışmalarının ardından bugün yeniden hizmete açıldı.

Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan (İran) arasındaki Haci Omeran Sınır Kapısı'nda trafik akışı normale döndü.

Konuyla ilgili Kurdistan24’e açıklama yapan Haci Omeran Uluslararası Sınır Kapısı Gümrük Müdürü ve Sorumlu Vekili Hemin Mustafa, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Kürdistan tarafındaki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ticari alışveriş tamamen durmuş, turistik geçişlerde ise ciddi aksamalar yaşanmıştı. Ancak bugün (30 Aralık 2025 Salı) yolların kardan temizlenmesiyle birlikte Hacı Omeran ve Temerçin kapılarında ticari ve turistik hareketlilik yeniden başlamıştır."

Ne olmuştu?

Dün (29 Aralık 2025 Pazartesi), olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Temerçin (İran tarafı) Sınır Kapısı yetkilileri, Haci Omeran idaresini bilgilendirerek, Doğu Kürdistan tarafında yolların kapandığını ve turistik geçişlerin hiçbir şekilde yapılamadığını bildirmişti.