Mesrur ​​Barzani: Projelerimiz vatandaşlarımızın refahı ve güvenliğine yönelik yatırımlardır

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, yapımı devam eden Erbil-Koye ve Kesnezan-Gomespan yol projelerini inceledikten sonra, "Yatırım ve projelerimiz vatandaşların refahı ve güvenliği içindir." dedi.

Mesrur Barzani, 23 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün) Erbil-Koye ve Kesnezan-Gomespan yol projelerini inceledi.

Başbakan Barzani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam 52 kilometre uzunluğundaki Erbil-Koya ve Kesnezan-Gomespan yol projelerini inceledim. Bu projeler şehirlerimizi birbirine daha da bağlayacak ve vatandaşlarımızın refahı ve güvenliğine yönelik yatırımlardır." ifadelerini kullandı.