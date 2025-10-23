Mesrur Barzani: Projelerimiz vatandaşlarımızın refahı ve güvenliğine yönelik yatırımlardır
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yapımı devam eden Erbil-Koye ve Kesnezan-Gomespan yol projelerini inceledikten sonra, "Yatırım ve projelerimiz vatandaşların refahı ve güvenliği içindir." dedi.
Mesrur Barzani, 23 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün) Erbil-Koye ve Kesnezan-Gomespan yol projelerini inceledi.
Başbakan Barzani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam 52 kilometre uzunluğundaki Erbil-Koya ve Kesnezan-Gomespan yol projelerini inceledim. Bu projeler şehirlerimizi birbirine daha da bağlayacak ve vatandaşlarımızın refahı ve güvenliğine yönelik yatırımlardır." ifadelerini kullandı.
ئەمڕۆ هەردوو پڕۆژەی دووسایدەکانی (هەولێر - کۆیە) و (کەسنەزان - گۆمەسپان)م بەسەرکردەوە کە بە کۆی گشتی 52 کیلۆمەتر دەبن.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 23, 2025
ئەم پڕۆژانە شارەکانمان زیاتر بەیەکەوە دەبەستنەوە و وەبەرهێنانن لەپێناو خۆشگوزەرانی و پاراستنی سەلامەتیی گیانی هاووڵاتییانمان. pic.twitter.com/mccZYygkqT