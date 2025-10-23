Neçirvan Barzani: Behdinan, KDP düşmanlarını her zaman hayal kırıklığına uğrattı

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, Behdinan'ın her zaman KDP'nin arkasında olduğunu ve düşmanlarını hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan KDP seçim kampanyası kapsamındaki mitinglerine devam ediyor. KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, Duhok’ta bugün (23 Ekim Perşembe günü) düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara seslendi.

Neçirvan Barzani, Bahdinan'ı tekrar ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Behdinan halkının her zaman KDP'nin arkasında olduğunu ve düşmanlarını hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Irak Parlamento seçimlerinin KDP, Kürdistan Bölgesi ve Kürt milletinin geleceği açısından önemli olduğunun altını çizen Neçirvan Barzani, "Etkiniz büyük ve önemli. Her zaman olduğu gibi, KDP'nin zaferinin anahtarı sizsiniz. KDP ve Kürdistan'ın zaferinden söz ettiğimizde, Behdinan'ı zikretmememiz mümkün değil. KDP, sizin varlığınız, sadakatiniz ve çalışkanlığınızla bir mücadele başlattı ve Allah'ın ve ardından sizin desteğinizle devam edeceğinden emin. KDP'ye sahip çıktığınız sürece KDP başarılı olacak." dedi.

KDP'nin Bağdat'ta daha da güçlenmesi gerektiğinin önemine dikkat çeken Neçirvan Barzani, "2003 yılında Baas rejimi çöktüğünde, KDP bu konuda etkili bir rol oynadı. 2005 yılında, kalıcı Irak Anayasası yeniden yazıldığında, bazı haklarımız Irak Anayasasına yerleştirildi. Bu büyük bir başarıydı." ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ta artık yeni bir dönem başladı. Bu dönem Kürdistan Bölgesi için çok önemli. Buna kalıcı Irak Anayasasının uygulanma dönemi diyebiliriz. Çünkü Irak Anayasasının uygulanması Kürdistan Bölgesi için çok önemli. Bugün Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki sorunlar, anayasanın göz ardı edilmesinin bir sonucudur.

Bu kazanımları koruyacak güç KDP'dir. KDP'yi Bağdat'ta daha da güçlü kılmamız için 11 Kasım'da sandık başına hep birlikte gitmeliyiz."

KDP'nin bölgede güvenlik ve istikrarı sağladığını belirten Neçirvan Bazrzani, "KDP'yi tanımak istiyorsanız, Kürdistan Bölgesi'nin refah ve istikrarına bakın. KDP, bölge için bir proje ve hizmet kaynağıdır." dedi.

Bağdat'la olan eksiklikleri gidermeye ve ilişkileri iyileştirmeye çalıştıklarına işaret eden Neçirvan Barzani, "Maaş konusu Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına bir lütuf olarak görülmemeli, Kürdistan Bölgesi'ndeki maaşlı çalışanlar da Iraklı çalışanlar gibi haklarından yararlanmalıdır." diye konuştu.