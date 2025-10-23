CHP 39. Olağan Kurultayı için tarih belli oldu

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39'uncu Olağan Kurultayı 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak.

CHP'de Parti Meclisi (PM) bugün (23 Ekim 2025 Perşembe günü) kurultay duruşmasından bir gün önce yeni kurultay gündemiyle toplandı.

Toplantıda partinin 39'uncu olağan kurultay tarihi belirlendi. Bir kez daha Genel Başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay 28-30 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevdeki genel başkan olduğu için kurultayda yeniden aday olabilmek adına imza toplamayacak. Genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin, mevcut delegelerin en az yüzde 5’inin, yani 68 delegenin imzasını divan kuruluna sunması gerekiyor.

3 gün sürecek 39’uncu Olağan Kurultay’ın ilk gününde yeni parti programı CHP’li delegelerin oyuna sunulacak. İkinci gün genel başkan seçimi, üçüncü gün ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. Böylece, CHP, olağanüstü 3 kurultayla birlikte son iki yıl içinde toplam 5 kurultay yapmış olacak.