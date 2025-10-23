Zebari: 9'uncu kabinede uluslararası tavsiyelerin uygulanma oranı önemli ölçüde arttı

1 saat önce

Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü Dindar Zebari, 9'uncu kabinede uluslararası tavsiyelerin uygulanmasının önemli ölçüde arttığını söyledi.

Bugün (23 Ekim 2025 Perşembe günü) Kürdistan Bölgesi İnsan Hakları Planı'nın uygulanmasının sonuçlarına dair Erbil'de düzenlendi.

Konferansa katılan Dindar Zebari, 9'uncu kabinede uluslararası tavsiyelerin uygulanmasının önemli ölçüde arttığını belirterek, "Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu'na göre, tavsiyelerin uygulanma oranı 2024-2025'te yüzde 62,3'e çıktı." dedi.

"Uluslararası taraflarla yapılan koordinasyon sonucunda yaklaşık 62 çalıştay ve eğitim düzenlenmiş ve 109 rapor sunulmuştur." diyen Zebari, teröre karşı mücadelede yüzde 84 ve insan ticaretinin ortadan kaldırılmasında yüzde 83,3 önemli ilerlemeler kaydedidiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetnini istihdam yaratmak ve okuma yazma bilmezliği ortadan kaldırmak için merkez açarak, önemli adım attığını kaydeden Zebari, ülkelerin bölgeyi idam cezasını kaldırması ve toplumların haklarını koruması nedeniyle övdüğünü ifade etti.