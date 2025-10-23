Trump'tan İsrail'e Batı Şeria uyarısı: Desteğimizi kabedersiniz

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulundu.

Amerikan Time dergisine röportaj veren Trump, İsrail Parlamentosunun Batı Şeria ile ilgili son oylamasını değerlendirdi.

Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını verdi.

İsrail ziyaretini tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise havalimanında konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

Vance, Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesinin kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve bunu "aptalca" bulduklarını, Donald Trump yönetiminin politikasının buna karşı olduğunu belirtmişti.

Söz konusu ilhakın oylandığı tasarı, 22 Ekim'de İsrail Parlamentosundaki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.