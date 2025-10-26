Naci Görür deprem sonrası uyardı: Bölge stres biriktirdi
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır’da yaşanan 4 şiddetindeki depremin ardından bölgenin stres biriktirdiği uyarısında bulundu.
Naci Görür, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Hani depreminin sığ bir deprem olduğunu kaydeden Naci Görür, sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.
Paylaşımında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Maraş depremlerini anımsatan Görür, bölgenin bu depremler nedeniyle stres biriktirdiği uyarısında bulundu.
Naci Görür, "Dikkatli olunmalı." ifadesini kullandı.