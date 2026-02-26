Malatya dahil 7 ilde eğitime kar engeli

2 saat önce

Türkiye genelinde ve bölge illerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere birçok merkezde 26 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildi.

Valilikler ve kaymakamlıklarca yapılan açıklamalara göre olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler ile alınan idari izin kararları şöyle:

Erzurum

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

Erzincan

Erzincan Valiliği, kent genelindeki olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında ve kreşlerde eğitime 26 Şubat Perşembe günü ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamuda çalışan hamile, engelli, ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tunceli

Tunceli’de Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında; Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilik, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kaymakamlık, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu kreşe devam eden kadın çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

Gümüşhane

Gümüşhane genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilik açıklamasında, kamuda çalışan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunanlar ile çocuğu kreş veya ilkokul çağında olan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bayburt

Bayburt il merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önünde bulundurularak tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın çalışanlar idari izin kapsamına alındı.

Malatya

Malatya'nın Arapgir ilçesinde kırsal mahallelerde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle, taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.