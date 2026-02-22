Kürdistan Bölgesi'nde 2025 bilançosu: Hangi ilde kaç çift evlendi, kaç çift boşandı?

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Yargı Konseyi, Süleymaniye'de evlilik oranlarının rekor seviyeye ulaşırken boşanmalarda düşüş yaşandığına; başkent Erbil'de ise evliliklerin yanı sıra boşanma vakalarındaki ciddi artış dikkat çekti.

Verilere göre Erbil vilayetinde 2025 yılında 7 bin 113 boşanma vakası kayıtlara geçti. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla 3 bin 235 artış gösterdi.

Evlilik oranlarına bakıldığında ise Erbil'de 19 bin 620 evlilik gerçekleştirildi; bu da 2024 yılına göre 2 bin 29 vakalık bir artışa tekabül ediyor.

Süleymaniye vilayeti sınırlarında ise 2025 yılında evlilik sayısında belirgin bir artış gözlemlendi. Bir önceki yıla göre 7 bin 165 artışla toplam 25 bin 987 evlilik kaydedildi.

Boşanma istatistiklerinde ise Süleymaniye’de düşüş yaşandı; 2025 yılında 5 bin 369 boşanma davası sonuçlanırken, bu sayı 2024 yılına göre 376 vaka azaldı.

Kerkük ve Germiyan bölgesine ilişkin verilerde, 2025 yılında 3 bin 66 evlilik kaydedildiği (2024'e göre 360 artış) belirtildi. Boşanma vakaları ise 2024 yılına kıyasla 262 artarak 990'a ulaştı.

İkinci Evlilik İstatistikleri

Yargı Konseyi, ikinci evliliklere (çok eşlilik) dair verileri de paylaştı. İllere göre dağılım şu şekilde gerçekleşti:

Erbil: 42 vaka.

Süleymaniye: 39 vaka.

Duhok: 26 vaka.

Kerkük ve Germiyan: Hiçbir vaka kaydedilmedi.