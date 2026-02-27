Dilşad Hirani: Erbil'de hava önemli ölçüde temizlendi

3 saat önce

Erbil Çevre Ofisi Başkanı, mahalle jeneratörlerinin kapatılması ve gölet ile barajların inşasının Erbil'de çevre ve havayı büyük ölçüde temizlediğini söyledi.

Dilşad Hirani, bugün (27 Şubat 2026 Cuma) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Erbil'de hava ve çevre son yıllarda kirlenmişti, ancak Kürdistan Bölgesi Hükümetinin geçen yıl ekim ayında aldığı karar ve yaptığı temizlik çalışmaları sayesinde Erbil'deki çevre büyük ölçüde değişti." dedi.

Kaydedilen verilere göre Erbil'de hava ve çevrenin önemli ölçüde temizlendiğini kaydeden Hirani, mahalle jeneratörlerinin kapatılması, gölet ve baraj inşaatı ve Runaki projesinin Erbil'deki çevre temizliği üzerinde büyük bir etkisi olduğunu vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, 12 Ocak 2025'te Erbil ve Duhok'taki hava kirliliği sorununu araştırmak ve takip etmek üzere özel bir toplantıya başkanlık etmişti.

Toplantıda söz alan Mesrur Barzani, "Çevre koruma konusu, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin gündeminin önemli bir parçasıdır ve bu konudaki hepimizin görevi belli; Kürdistan'ın çevresini ve güzel doğasını temiz tutmalıyız." demişti.