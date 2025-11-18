Türkiye'de işsizlik yüzde 8,5 seviyesinde sabit kaldı

24 dakika önce

Türkiye'de işsizlik oranı yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam 65 bin kişi artarken işgücüne katılma oranı yüzde 53,5’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 18 Kasım 2025 Salı günü (bugün), 2025 yılının Temmuz-Eylül dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu dönemde değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,2 olarak kaydedildi.

İstihdamda ise artış dikkat çekti. İstihdam edilenlerin sayısı üçüncü çeyrekte 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,0 ile sabit kalırken, bu oran erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak ölçüldü.

İşgücüne katılım oranı aynı dönemde hafif bir gerileme gösterdi. İşgücü 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bin kişiye ulaşırken, katılım oranı yüzde 53,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36,2 oldu.

Genç işsizlik oranında ise düşüş gözlendi. 15-24 yaş grubundaki mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,7, genç kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.