Başkan Barzani, MEPS2025 için Duhok’ta

56 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, bu yıl altıncısı düzenlenen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’na (MEPS2025) katılmak üzere Kürdistan Amerikan Üniversitesinde.

Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen MEPS, bugün (18 Kasım 2025 Salı günü) Başkan Barzani’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur ​​Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve farklı ülkelerden yüzlerce lider, siyasi figür, temsilci, diplomat ve akademisyenin katılımıyla düzenlenecek.

Forumun açılış konuşması, Başbakan Mesrur Barzani tarafından gerçekleştirilecek. Daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile özel bir panel gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Buna göre Sudani ile dünya ve bölgedeki güncel durum, Irak Parlamento seçimleri, Erbil-Bağdat ilişkileri ve çeşitli konular değerlendirilecek.