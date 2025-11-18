MEPS2025 Başbakan'ın açılış konuşmasıyla başladı

9 dakika önce

Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2025) başladı.

MEPS2025, 18 Kasım 2025 Salı günü Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin açılış konuşmasıyla başladı.

Forum, Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve farklı ülkelerden yüzlerce lider, siyasi figür, temsilci, diplomat ve akademisyenin katılımıyla başladı.

Başbakan’ın açılış konuşmasının ardından, Başkan Barzani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Muhammed Hassan, Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Azim Koalisyonu Başkanı Musenna Samarrayi ve Siyade (Egemenlik) Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer söz alacak.

Kurdistan24'ün medya sponsorluğunda gerçkleştirilen forumun ilk gün 12:00-21:00 saatleri arasında altı panel düzenlenecek.